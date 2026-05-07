Internazionali d’Italia 2026: Arnaldi avanza al secondo turno, bene anche Cocciaretto
FRANCESCO LOIACONO - Agli Internazionali d’Italia prosegue il programma del primo turno con diversi risultati significativi sia nel tabellone maschile che in quello femminile.
Nel singolare maschile, l’italiano Matteo Arnaldi supera lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, conquistando l’accesso al secondo turno al termine di una partita combattuta.
Avanzano anche Alejandro Tabilo, che elimina Pablo Carreño Busta con un netto 6-2 6-1, e Nuno Borges, vittorioso su Jesper De Jong per 6-3 6-0. Successi in tre set per Aleksandar Vukic contro Patrick Kypson (6-3 5-7 6-0) e per Jan-Lennard Struff su Francisco Comesaña (6-2 6-4).
Nel tabellone femminile, l’azzurra Elisabetta Cocciaretto si qualifica al secondo turno battendo l’austriaca Sinja Kraus 6-2 6-4, mentre viene eliminata Nuria Brancaccio, sconfitta da Taylor Townsend 6-3 6-2.
Tra gli altri risultati, vittorie per Caty McNally su Darja Kasatkina (6-2 6-3), per Karolina Pliskova contro Jessica Bouzas Maneiro (4-6 6-3 7-5), per Eva Lys su Katie Boulter (6-4 3-6 6-4) e per Anastasija Potapova su Dalma Galfi (5-7 6-2 6-4).
Il torneo romano entra così nel vivo, con diversi big pronti a scendere in campo nei prossimi turni.