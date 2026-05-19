Foggia, aggressione a 17enne in piazza Mercato: identificati quattro minorenni, scatta il “Daspo Willy”
FOGGIA – Sono quattro minorenni, tra cui due sotto i 14 anni, i presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 maggio ai danni di un 17enne in piazza Mercato, nel pieno centro storico di Foggia.
L’episodio si è verificato in una delle principali aree della movida cittadina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato picchiato con particolare violenza riportando numerose lesioni, anche al volto, con una prognosi di 25 giorni.
Indagini e identificazioni
I responsabili sono stati identificati dai Carabinieri attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e la visione di fascicoli fotografici.
Nei giorni scorsi, due dei ragazzi coinvolti – entrambi 17enni – hanno ricevuto la notifica del cosiddetto “Daspo Willy”, la misura di prevenzione disposta dal Questore di Foggia che vieta l’accesso alle aree della movida per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.
Reazione della famiglia e mobilitazione
La famiglia della vittima ha annunciato una manifestazione pubblica prevista per il 30 maggio, con un corteo che attraverserà il centro cittadino fino a piazza Mercato, luogo dell’aggressione, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza giovanile.
L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida e sulla necessità di interventi educativi e preventivi rivolti ai più giovani.