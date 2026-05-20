Galatina, 16enne tunisino aggredito nella stazione: chiesto il rinvio a giudizio per otto minorenni

GALATINA - La Procura per i Minorenni di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per otto adolescenti accusati di aver aggredito brutalmente un ragazzo tunisino di 16 anni nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina, la sera del 16 aprile 2025.

Secondo l’impianto accusatorio, i giovani – all’epoca dei fatti tra i 15 e i 17 anni e residenti tra Galatina, Casarano e Aradeo – avrebbero colpito la vittima con calci e pugni anche dopo averla fatta cadere a terra, accompagnando l’aggressione con insulti e atti di derisione. Il pestaggio sarebbe stato inoltre ripreso con un telefono cellulare e successivamente diffuso sui social network.

Ai minori vengono contestati i reati di stalking, lesioni personali, violenza privata e diffamazione aggravata, con l’aggiunta delle aggravanti legate all’odio razziale e alla minorata difesa della vittima.

Nel procedimento risultano coinvolti anche altri due minori che, tuttavia, non sono imputabili poiché all’epoca dei fatti non avevano ancora compiuto 14 anni.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 26 ottobre 2026 davanti al Tribunale per i Minorenni di Lecce.