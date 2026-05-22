Giornata della Legalità, Leccese e Melchiorre insieme a Japigia: “La sicurezza si costruisce uniti”

BARI - In occasione della Giornata della Legalità, il sindaco di Bari Vito Leccese e il senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione antimafia, hanno visitato il quartiere Japigia per un momento di confronto sul territorio e di incontro con la comunità locale.

Nel corso della visita, i due rappresentanti istituzionali hanno incontrato don Lino Modesto, parroco della chiesa di San Luca, considerata da anni un presidio sociale e un punto di riferimento per il quartiere.

“La legalità va oltre gli schieramenti”

La presenza congiunta del sindaco e del senatore è stata presentata come un segnale di unità istituzionale e collaborazione trasversale sul tema della sicurezza e della legalità.

“Japigia è un quartiere che merita attenzione anche per il passato che ne ha segnato la storia – ha dichiarato Vito Leccese –. Oggi servono luoghi di aggregazione, socialità e occasioni per costruire comunità attorno a modelli positivi di convivenza e legalità”.

Secondo il sindaco, la battaglia contro degrado e criminalità “si vince lavorando insieme, oltre gli schieramenti politici”.

“Lo Stato cammina unito”

Sulla stessa linea anche Filippo Melchiorre, che ha sottolineato il valore simbolico e operativo della visita congiunta.

“Lo Stato, in questa città, cammina unito”, ha affermato il senatore, evidenziando l’importanza della rete territoriale costruita attraverso prevenzione, presenza istituzionale e collaborazione con le realtà sociali e religiose del quartiere.

Melchiorre ha inoltre ribadito la necessità di contrastare l’omertà attraverso una presenza costante sul territorio, soprattutto nelle aree considerate più fragili dal punto di vista sociale.

Dialogo e presenza sul territorio

Durante l’incontro è stata confermata la volontà condivisa di proseguire il lavoro comune su Japigia, rafforzando il dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Al centro dell’impegno annunciato restano il sostegno alle reti sociali, la promozione di percorsi di inclusione e il potenziamento delle opportunità di aggregazione per i residenti del quartiere di Bari.