Giovinazzo, nuovo assalto al bancomat: colpita ancora la filiale MPS

GIOVINAZZO - Ancora un assalto allo sportello bancomat di Giovinazzo, in provincia di Bari. Nel mirino dei ladri è finita la filiale del Monte dei Paschi di Siena situata in via Papa Giovanni XXIII, già colpita per la seconda volta nel giro di meno di quattro mesi.

Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni malviventi sarebbero arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, con il volto coperto, e avrebbero fatto esplodere lo sportello automatico per poi darsi alla fuga subito dopo l’esplosione.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Tuttavia, una parte delle banconote sarebbe rimasta macchiata dal sistema antirapina installato nel dispositivo, rendendo presumibilmente inutilizzabile parte del denaro sottratto.

Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire agli autori del colpo e verificare eventuali collegamenti con il precedente assalto alla stessa filiale.