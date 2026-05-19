Global Sumud Flotilla, Leccese: “Preoccupazione per la concittadina Simona Losito e per i civili coinvolti”

BARI – Preoccupazione del sindaco di Bari Vito Leccese per le notizie relative all’intercettazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza e, in particolare, per la situazione della concittadina barese Simona Losito, impegnata nella missione umanitaria via mare.

Il primo cittadino ha espresso attenzione per l’evoluzione degli eventi e ha auspicato la rapida acquisizione di informazioni certe sulle condizioni delle persone coinvolte. “Seguo con attenzione gli sviluppi di queste ore – ha dichiarato – e auspico che possano arrivare rapidamente informazioni certe sulle condizioni delle persone coinvolte e sulla loro situazione”.

Leccese ha poi rivolto un pensiero alla concittadina e ai suoi familiari, sottolineando la necessità di garantire tutele e assistenza istituzionale e consolare. “La nostra attenzione è rivolta anzitutto alle persone, e in particolare alla nostra concittadina Simona Losito, alla cui famiglia esprimo vicinanza in queste ore di apprensione”, ha aggiunto.

Nel suo intervento, il sindaco ha richiamato anche il ruolo della città di Bari come realtà da sempre orientata al dialogo e alla solidarietà internazionale, auspicando il rispetto del diritto umanitario e la protezione dei civili coinvolti. “In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti – ha concluso – il nostro auspicio è che prevalgano il diritto umanitario e il ritorno a prospettive concrete di pace”.