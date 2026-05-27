In Puglia arriva la rottamazione dei bolli auto non pagati

BARI - In Puglia prende forma la rottamazione dei bolli auto non pagati. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’adesione alla misura che consentirà la cancellazione di sanzioni e interessi relativi ai mancati versamenti del bollo auto compresi tra il 2000 e il 2023.

Ad annunciare il provvedimento è stato l’assessore regionale al Bilancio Sebastiano Leo, che ha sottolineato come l’intervento rappresenti un doppio obiettivo: da un lato un sostegno ai cittadini in difficoltà economica, dall’altro un’opportunità per recuperare crediti ormai difficilmente esigibili per l’amministrazione.

La misura era stata inizialmente rallentata da criticità burocratiche e organizzative legate alla gestione dei tributi regionali, ma ha trovato attuazione grazie a un confronto tra Regioni e Governo, culminato nel decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, approvato in via definitiva il 20 maggio scorso.

Il provvedimento dovrà ora passare all’esame della commissione competente e tornare successivamente in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, attesa entro il 30 giugno.

Oltre alla cancellazione di sanzioni e interessi, la misura prevede anche la possibilità per i contribuenti di aderire a un piano di rateizzazione agevolato per regolarizzare la propria posizione.