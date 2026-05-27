Aperitivo d’Autore, sabato c’è Daniele Mencarelli

MASSAFRA - A distanza di quattro anni dalla sua ultima partecipazione, lo scrittore romano Daniele Mencarelli torna ospite di Aperitivo d’Autore, il format culturale di Volta la carta. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio a Massafra, nella cornice di Masseria Ciura, con inizio alle ore 19.30.

L’evento segna il ritorno di uno degli autori più apprezzati del panorama letterario italiano contemporaneo, già noto al grande pubblico per romanzi come Tutto chiede salvezza e La casa degli sguardi. In questa occasione Mencarelli presenterà il suo nuovo libro, Quattro presunti familiari, pubblicato da Sellerio.

Come da tradizione del format, la serata sarà preceduta da un momento dedicato all’enogastronomia, con un aperitivo curato da Le Vetrine del Gusto e la degustazione dei vini della cantina Giustini, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce cultura e convivialità.

Durante l’incontro, lo scrittore dialogherà con Vincenzo Parabita, approfondendo i temi del nuovo romanzo, che si muove attorno a un’indagine su resti umani ritrovati nei boschi di Norma, in provincia di Latina. Il caso coinvolge quattro presunti familiari e apre un intreccio narrativo che esplora memoria, identità e dolore, in una storia che mescola indagine e introspezione.

Il libro conferma la cifra stilistica dell’autore, capace di raccontare fragilità umane e tensioni interiori attraverso personaggi segnati da colpa, desiderio di riscatto e ricerca di verità.

L’ingresso è consentito esclusivamente tramite ticket in prevendita sul circuito Postoriservato e nei punti vendita autorizzati. I biglietti saranno disponibili fino alle ore 15 del giorno dell’evento. Per informazioni è possibile contattare il numero 380.4385348 o scrivere a aperitivodautore@gmail.com.



