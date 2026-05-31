Incidente stradale nel Foggiano, muore un 17enne: quattro feriti

ORTA NOVA - Tragico incidente stradale nella notte alla periferia di Orta Nova, nel Foggiano, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri quattro giovani sono rimasti feriti.

Secondo le prime informazioni, i cinque ragazzi, tutti residenti nel Basso Tavoliere, viaggiavano a bordo della stessa autovettura quando il mezzo è uscito di strada lungo la Strada Provinciale 80. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo dopo aver tentato di sottrarsi a un posto di controllo dei carabinieri. L’impatto è stato particolarmente violento.

Per il 17enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli altri quattro occupanti del veicolo hanno riportato ferite giudicate meno gravi e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.