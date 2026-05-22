“Includere per valorizzare”, a Lecce un seminario sull’integrazione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti

LECCE - Si terrà il prossimo 22 maggio 2026, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “A. Grandi – S. Castromediano” di Lecce, il seminario formativo dal titolo “Includere per valorizzare – Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica. Attività extrascolastiche e educazione non formale”.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale dedicato all’inclusione e all’integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti e punta a valorizzare l’esperienza maturata sul territorio leccese attraverso percorsi educativi e strumenti di inclusione sociale.

L’evento prenderà il via alle ore 15 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre l’apertura dei lavori, prevista alle 15.15, sarà affidata alla dirigente scolastica dell’I.C. “A. Grandi – S. Castromediano”, Maria Rosaria Manca.

Interverranno Renato Sampogna, dirigente della Divisione IV del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, l’assessore comunale al Welfare Andrea Guido e il presidente della Cooperativa Rinascita Antonio Palma. A moderare l’incontro sarà Francesca Pastore, responsabile del Centro Polivalente “La Pellegrina” di Lizzanello.

Il seminario sarà articolato in due momenti di approfondimento tecnico. Nella prima parte verranno illustrati gli obiettivi e le strategie del Programma Nazionale Inclusione con gli interventi di Gilberto Scali ed Eva Rizzin dell’Istituto degli Innocenti, insieme a Simona Terlizzi, coordinatrice del progetto per l’ATS di Lecce.

Seguirà un focus dedicato alla scolarizzazione e al contrasto della dispersione scolastica con gli interventi di Marina Nardulli, dirigente dell’I.C. Alighieri-Diaz, Stefania Coti, pedagogista e coordinatrice della Governance Territoriale, e Bukuria Hajdari, facilitatrice del progetto.

Particolarmente atteso anche il momento dedicato alle testimonianze dirette dei beneficiari del progetto, che racconteranno il valore e l’impatto concreto dei percorsi di inclusione nelle loro vite.

L’evento è rivolto ad assistenti sociali, pedagogisti, educatori socio-pedagogici, insegnanti, mediatori culturali, genitori e amministratori locali, con l’obiettivo di sviluppare competenze e modelli replicabili nei settori abitativo, scolastico e lavorativo.

La giornata si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione.