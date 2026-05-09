Internazionali d’Italia, Arnaldi elimina De Minaur: avanti anche Paolini e Pellegrino
FRANCESCO LOIACONO - Giornata intensa agli Internazionali d'Italia con risultati importanti per il tennis italiano tra il tabellone maschile e quello femminile.
Nel primo turno maschile spicca l’impresa di Matteo Arnaldi, che supera in rimonta l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4 conquistando il pass per il secondo turno dopo una sfida combattuta.
Avanza anche Andrea Pellegrino, vincitore del derby azzurro contro Luca Nardi per 4-6, 6-3, 6-3. Successo anche per Mattia Bellucci, che elimina l’argentino Roman Andres Burruchaga con un doppio 6-4.
Escono invece di scena Lorenzo Sonego, sconfitto 6-3, 6-3 dal peruviano Ignacio Buse, e Gianluca Cadenasso, battuto dall’argentino Thiago Agustin Tirante per 6-7, 6-4, 6-0.
Eliminazione pesante anche per Matteo Berrettini, sconfitto nettamente dall’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2, 6-3.
Tra gli altri incontri del tabellone maschile, l’argentino Francisco Cerundolo domina il cileno Alejandro Tabilo con un netto 6-0, 6-2, mentre il tedesco Alexander Zverev supera il connazionale Daniel Altmaier per 7-5, 6-2.
Nel tabellone femminile bella vittoria per Jasmine Paolini, che rimonta la francese Leolia Jeanjean imponendosi 6-7, 6-2, 6-4 e qualificandosi al secondo turno.
Successo anche per la numero uno del ranking Aryna Sabalenka, che supera 6-2, 6-3 la ceca Barbora Krejcikova. Bene anche la svizzera Belinda Bencic, vittoriosa 6-4, 6-1 sulla canadese Bianca Andreescu.
Avanza pure l’americana Coco Gauff grazie al 6-3, 6-4 sulla ceca Tereza Valentova, mentre la russa Anna Kalinskaya piega al terzo set la ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5.