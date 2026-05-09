Taranto, uomo ucciso durante una lite vicino al porto: ferito mortalmente con un cacciavite

TARANTO - Tragedia a Taranto, dove un uomo straniero di 35 anni sarebbe stato ucciso al termine di una violenta lite avvenuta in piazza Fontana, nei pressi dell’area del porto mercantile.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita mortalmente con un cacciavite durante l’aggressione. Le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato di soccorrere il 35enne, ma per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

La polizia ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Al momento restano ancora da chiarire i motivi della lite sfociata nell’omicidio.