La Pietra a Molfetta per sostenere Logrieco: “Agricoltura e pesca al centro del rilancio della città”

MOLFETTA – Agricoltura, pesca, Xylella e rilancio del territorio al centro dell’incontro pubblico che si è svolto a Molfetta con il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, intervenuto a sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Adamo Logrieco per la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Udc e lista civica “Azzollini per Logrieco Sindaco”.

Nel corso dell’iniziativa si è discusso delle principali criticità che interessano il territorio molfettese, con particolare attenzione ai comparti agricolo e ittico, considerati strategici per l’economia cittadina.

“La mia presenza vuole testimoniare la vicinanza del Governo a questo territorio – ha dichiarato La Pietra –. Vogliamo costruire un collegamento diretto per aiutare un’area che, purtroppo, il governo regionale non è riuscito a tutelare adeguatamente. Penso soprattutto all’agricoltura e al comparto olivicolo, colpito dalla Xylella”.

Il sottosegretario ha evidenziato come la Puglia continui a rappresentare circa il 50% della produzione nazionale di olio extravergine d’oliva, sottolineando però l’estensione del batterio “dal Salento fino a Foggia” nonostante gli ingenti finanziamenti arrivati negli ultimi anni.

Nel suo intervento, La Pietra ha poi affrontato anche il tema della pesca: “Per troppo tempo il settore ittico non è stato valorizzato. Questo Governo ha cambiato approccio andando in Europa a difendere gli interessi della marineria italiana. Non abbiamo la bacchetta magica, ma i pescatori possono riconoscere un cambio di passo”.

Presente all’incontro anche la senatrice Maria Nocco, che ha ribadito l’attenzione del Governo verso agricoltura e pesca: “Molfetta può cogliere importanti opportunità di crescita e sviluppo. Per cambiare davvero bisogna partire dai Comuni e dal radicamento sul territorio”.

A chiudere gli interventi è stato il candidato sindaco Logrieco: “Agricoltura e pesca rappresentano due settori fondamentali per Molfetta. L’agricoltura soffre problemi seri, dalla carenza idrica alla presenza di specie infestanti come parrocchetti e cinghiali. Sul fronte pesca, invece, pesano le conseguenze delle politiche europee che negli anni hanno ridimensionato un comparto storico per la nostra città”.

Secondo Logrieco, grazie all’azione del Governo Meloni e del Ministero dell’Agricoltura “Molfetta può tornare a valorizzare e rilanciare un settore fondamentale come quello della pesca”.