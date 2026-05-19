Bari, stretta sui monopattini elettrici: multe per chi circola senza “targhino” e casco
BARI - Controlli mirati della Polizia Locale di Bari sui monopattini elettrici in circolazione nel territorio comunale di Bari, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”.
Nel corso delle verifiche effettuate nelle ultime ore, gli agenti hanno sottoposto a controllo decine di monopattini elettrici, contestando complessivamente dieci violazioni a conducenti sorpresi a circolare senza il contrassegno obbligatorio.
Altre quattro sanzioni sono state elevate per l’assenza del casco protettivo, anch’esso previsto dalle nuove disposizioni.
La Polizia Locale ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con servizi dedicati e pattuglie operative su tutto il territorio cittadino.
Dal comando arriva inoltre l’invito ai cittadini a rispettare le regole e ad adottare comportamenti prudenti alla guida. In particolare, viene consigliato di non utilizzare il monopattino in assenza del contrassegno identificativo, in attesa di richiederlo agli uffici della Motorizzazione Civile.
Il costo del “targhino” è di circa 36 euro, mentre per chi circola senza il contrassegno previsto la sanzione amministrativa può variare da 100 a 400 euro.