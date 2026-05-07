La trama dell'aria: l'impronta invisibile del nostro respiro





Respirare è un gesto che compiamo circa ventimila volte al giorno, quasi sempre senza avvedercene. È un atto automatico, eppure è l’unico processo vitale che si colloca esattamente sul crinale tra il sistema nervoso autonomo e la volontà cosciente. Il respiro non è soltanto un'azione fisiologica ma è il motore invisibile, la corrente che alimenta ogni singola cellula e, al contempo, modula la qualità della nostra presenza mentale.





Dal punto di vista fenomenologico, il respiro rappresenta il superamento del dualismo tra soggetto e oggetto. Quando inspiriamo, una porzione di mondo entra dentro di noi e si diffonde nel sangue; quando espiriamo, restituiamo all’ambiente qualcosa di noi, trasformato.

Non siamo monadi chiuse ma sistemi aperti che negoziano costantemente la propria esistenza con l’atmosfera circostante. L’atto respiratorio definisce il ritmo del nostro stare al mondo. In psicologia, è noto come il respiro sia il termometro dell’ansia e della calma.





Una respirazione alta e spezzata è il segnale di un organismo in stato di allerta, pronto alla fuga o all’attacco. Al contrario, una respirazione diaframmatica, profonda e regolare, segnala al cervello che l’ambiente è sicuro, permettendo l’attivazione del sistema parasimpatico. Questa connessione è bidirezionale: non respiriamo male solo perché siamo agitati, ma restiamo agitati perché abbiamo dimenticato come respirare bene.

In ambito pedagogico, l’attenzione al respiro ha trovato spazio in metodologie che mirano allo sviluppo integrale della persona. Maria Montessori, pur focalizzandosi molto sull’educazione dei sensi e del movimento, riconosceva nel silenzio e nel controllo del corpo una tappa fondamentale per la crescita del bambino.





Tuttavia, è nel lavoro di pensatori e terapeuti contemporanei che il respiro diventa un vero e proprio strumento educativo. Daniel Goleman, psicologo celebre per i suoi studi sull’intelligenza emotiva, sottolinea spesso come la consapevolezza del respiro sia la tecnica fondamentale per sviluppare l’attenzione focalizzata. Insegnare a un bambino (o a un adulto) a osservare il proprio respiro significa insegnargli a tornare al presente e a non lasciarsi travolgere dal flusso caotico dei pensieri.





È una forma di ascolto interiore che richiede solo la capacità di fermarsi. Il respiro diventa così un’ àncora: l’aria che riempie i polmoni ci riporta alla concretezza del qui e ora. Nell’arte, il respiro è stato spesso il “grande obiettivo”. La scultura classica cercava di infondere il pneuma, lo spirito vitale, nella pietra inerte. Osservando le opere di Canova o di Bernini, abbiamo l’illusione che il marmo possa sollevarsi da un momento all’altro sotto la spinta di un’inspirazione.





L’artista non scolpiva solo la forma ma l’imminenza del respiro. Nel Novecento, la riflessione si è fatta più esplicita. Marina Abramović, nella sua celebre performance Breathing In/Breathing Out (eseguita con Ulay), ha portato all’estremo il concetto di scambio respiratorio. I due artisti, uniti bocca a bocca, condividevano la stessa aria fino all’esaurimento dell’ossigeno.





Qui il respiro diventa una questione politica e relazionale: quanto spazio togliamo all’altro per sopravvivere? Quanto della nostra vita dipende dal respiro di chi ci sta accanto? Attraverso questa rappresentazione l’Abramović voleva ricordarci che respirare è un’interdipendenza biologica radicale.





Esiste poi un momento particolare nel ciclo respiratorio che spesso ignoriamo: la pausa tra l’espiro e l’inspiro. In quel breve istante di vuoto, il corpo sperimenta una sorta di sospensione. Luce Irigaray, filosofa e psicoanalista, ha dedicato riflessioni importanti alla “dimenticanza dell’aria” nella filosofia occidentale.





Secondo Irigaray, abbiamo dimenticato come l’aria ci permetta di pensare e recuperare il valore del respiro significa recuperare una dimensione del femminile e del relazionale che è stata a lungo soffocata dalla rigidità delle strutture metafisiche. Condividiamo tutti la stessa aria, un bene comune che non conosce confini nazionali o recinti di proprietà.

Oggi, il respiro è diventato un tema centrale anche a causa delle emergenze globali, dalle crisi sanitarie all’inquinamento atmosferico. Abbiamo riscoperto la fragilità dei nostri polmoni e l’importanza di un’aria pulita.





La parola “affanno” descrive bene la condizione dell’uomo contemporaneo: un individuo che corre, che produce e che consuma, ma che non ha mai il tempo di fare un respiro completo, ragion per cui l’ansia sociale si manifesta come una restrizione collettiva. Scrivere del respiro significa rivendicare il diritto alla lentezza e alla profondità.





Non è un caso che molte pratiche di benessere moderne (dal mindfulness allo yoga della tradizione) mettano al centro il controllo del soffio.

Il rischio però è quello di trasformare il respiro nell’ennesima moda da perfezionare e da esibire. Al contrario respirare è una funzione da riscoprire nella sua naturalezza, lasciando che accada senza forzature.





Il respiro ci insegna quindi l’umiltà della biologia. Possiamo accumulare ricchezze, conoscenze e potere, ma restiamo legati a un ciclo di pochi secondi che non possiamo interrompere a lungo.

Esso è il filo sottile che ci tiene ancorati alla vita. Allo stesso tempo, espirare è un invito a lasciare andare.

Se tentassimo di trattenere l’aria con l’avidità con cui accumuliamo oggetti o certezze, soffocheremmo in pochi istanti.







Scrivere del respiro, infine, significa riconoscere che il senso è in quel vuoto necessario tra due afflati, dove non siamo più nulla ma, allo stesso tempo, siamo pronti a ridiventare tutto.

Articolo a cura di Veronica Di Mauro (Tratto dal blog ©️Cronache Creative (Tratto dal blog ©️Cronache Creative https://cronachecreative.wordpress.com ) ‎





