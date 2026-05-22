“La voz del tiempo”: il flamenco di El Barrio Libertad nel festival Ya Salam





TRIGGIANO - Sabato 23 maggio l’associazione culturale Al Nour, diretta da Angela Cataldo, porterà in scena, all’interno della XVIII edizione del festival Ya Salam, lo spettacolo musicale “La voz del tiempo” del quadro flamenco El Barrio Libertad, un evento è dedicato al flamenco, arte di tradizione gitana complessa e profondissima che unisce musica, canto, danza e ritmo in un linguaggio capace di raccontare l’anima.L’appuntamento proporrà un’immersione in un’arte che attraversa emozioni contrastanti, muovendosi tra nostalgia e amore, tristezza e gioia, fino a trasformarsi in un racconto vibrante e universale. Sarà un viaggio ideale nel cuore dell’Andalusia, dove il flamenco diventa magia, rito e memoria collettiva, restituendo al pubblico tutta la forza simbolica e la potenza emotiva di una tradizione che continua a parlare al presente.Il programma della serata abbraccia i diversi palos tradizionali del flamenco, mettendone in luce le radici storiche e le contaminazioni che lo hanno reso un linguaggio unico, frutto dell’incontro tra culture differenti, dal mondo arabo alla tradizione gitana. Nato come espressione delle comunità marginalizzate dell’Andalusia, il flamenco è diventato nel tempo lo specchio di un popolo capace di trasformare la sofferenza in bellezza, il dolore in canto, la resilienza in arte.A interpretare questo percorso sarà il quadro flamenco El Barrio Libertad, formazione attiva dal 2005 e riconosciuta per la capacità di coniugare rigore tradizionale e sensibilità contemporanea. Sul palco si esibiranno Barbara Altini al baile e alle palmas, Teresa Barbieri al cante, al baile e alle palmas, e Dario Fraccalvieri alla chitarra flamenca e alle palmas. Insieme daranno vita a uno spettacolo che unisce tecnica, passione e autenticità, restituendo al pubblico l’intensità di un’arte che continua a rinnovarsi. Il gruppo si muove dalla struttura classica composta da canto, baile, chitarra e palmas, fino a formazioni più ampie che includono artisti ospiti alle percussioni, al flauto e al violino. Nel corso degli anni El Barrio Libertad ha partecipato a numerosi festival regionali e nazionali, portando il proprio linguaggio espressivo in rassegne culturali e in iniziative di solidarietà che ne hanno consolidato il profilo artistico e umano."La voz del tiempo" all’interno della XVIII edizione del “Ya Salam festival”, è finanziato con il contributo di POC Puglia 2021 2027 Linea di intervento 6.2.: 3711929045: 21.00