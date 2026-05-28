Lecce, iTEG NetEvent a Palazzo Scarciglia: una giornata dedicata a turismo enogastronomico e networking

LECCE - Il 29 maggio lo storico Palazzo Scarciglia, nel cuore del centro barocco di Lecce, ospita iTEG NetEvent, una giornata dedicata a incontri B2B, networking e progettualità condivise nel settore del turismo enogastronomico e dell’hospitality.

L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 20 e metterà al centro la costruzione di nuove connessioni tra imprese, professionisti e reti territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i diversi attori della filiera turistica e agroalimentare.

Il programma prevede, nella fascia mattutina, incontri B2B pensati per favorire opportunità di sviluppo tra aziende e operatori del settore. In parallelo si terrà il format “Trame di Territorio”, dedicato allo storytelling e alla comunicazione d’impresa, con particolare attenzione alla valorizzazione delle identità locali e alla capacità di trasformare prodotti ed esperienze in narrazioni attrattive.

Dalle 10 alle 16 sarà inoltre visitabile la mostra “Un percorso di reti dal 2020 ad oggi”, allestita presso la chiesa di Santa Elisabetta, annessa al palazzo, che ripercorre l’evoluzione del progetto iTEG e della rete TEGing.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, riprenderanno gli incontri B2B, mentre alle 18 è prevista la presentazione dei progetti “TEGing & iTEG: dal 2020 al futuro”, con il racconto delle attività realizzate e delle prospettive future del network.

La giornata si concluderà con un brindisi finale dedicato alle collaborazioni e alle nuove opportunità di sviluppo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il ruolo del turismo enogastronomico come motore di innovazione economica e sociale per la Puglia e per l’Italia.



