Successo per il 'Villaggio della Salute' di Dr. Max: a Taranto oltre 900 persone in Piazza per la prevenzione









Oltre 900 cittadini hanno partecipato all'evento gratuito in Piazza Maria Immacolata per usufruire di screening e consulenze specialistiche, confermando l'impegno di Dr. Max nel rendere la salute e la prevenzione accessibili a tutta la comunità. Per il secondo anno, Dr. Max ha trasformato il centro di Taranto in un villaggio dedicato alla cura della persona, con l’obiettivo di rendere la prevenzione accessibile e più vicina alle persone, rafforzando l’idea di farmacia come presidio di salute





TARANTO - Il “Villaggio della Salute” di Dr. Max, secondo operatore più importante specializzato nella gestione delle farmacie in Europa e in Italia, ha ottenuto un grande riscontro a Taranto, registrando la partecipazione di oltre 900 cittadini. L’evento, realizzato in collaborazione con Technology Health Systems (THS) e il patrocinio del Comune di Taranto e l’Azienda Sanitaria Locale Taranto, è stato aperto alla cittadinanza e dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione, con un focus particolare sul melanoma e sul benessere cardiovascolare. Grazie all'erogazione di più di 600 esami, è stato pienamente raggiunto il traguardo di offrire alla comunità una giornata interamente dedicata al benessere, attraverso consulenze di esperti e percorsi diagnostici mirati alla salute di pelle, cuore, sangue e ossa.





L’inaugurazione ufficiale del Villaggio della Salute, che ha preso vita in Piazza Maria Immacolata, è stata celebrata con un tradizionale taglio del nastro, a cui hanno partecipato importanti figure cittadine come il Vice Sindaco Mattia Giorno, il Vice Direttore del Centro Ospedaliero Militare di Taranto Giovanni Arba, il Consigliere Delegato di Zona Occidentale Confindustria Taranto Beatrice Lucarella e il Tesoriere della Società Italiana Sistema 118, SIS 118 Rita Lazzaro. All’interno delle diverse aree dedicate agli screening diagnostici, i cittadini hanno potuto usufruire di un'ampia gamma di servizi specialistici, tra cui ECG, analisi del fototipo e della pelle, densitometria ossea (MOC), controllo dei nei sospetti e delle lesioni cutanee con referto medico, oltre all'analisi del profilo lipidico e dell'insufficienza venosa. Al termine degli screening, per incentivare la prosecuzione del percorso di cura, i partecipanti hanno ricevuto un buono sconto del 20 per cento e hanno potuto ritirare i referti presso la farmacia Dr. Max Taranto Di Palma, situata nella stessa piazza del Villaggio. «Questa iniziativa rappresenta un momento importante per avvicinare la cittadinanza alla salute, attraverso la prevenzione, che di per sé, è il primo passo verso la più grande conquista: la salute e il benessere», commenta Giovanni Arba, Vice Direttore del Centro Ospedaliero Militare di Taranto.





L’evento, alla sua seconda edizione, è frutto della joint venture siglata dal gruppo Dr. Max con Farma.Invest attraverso il Gruppo Alioth. Partito quest'anno con l'acquisizione di 8 farmacie, il progetto rappresenta una base solida e già operativa per potenziare la crescita sul territorio.





«Il Villaggio della Salute nasce da una sfida che ci sta particolarmente a cuore: rendere la prevenzione sempre più accessibile, portandola fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana delle persone. Fedeli alla nostra missione di rendere la salute accessibile a tutti, crediamo che la farmacia debba essere un presidio di salute centrale per ogni comunità: un luogo di ascolto, orientamento e fiducia, capace di accompagnare le persone dalla prevenzione al benessere quotidiano. È con questo spirito che abbiamo siglato una joint venture con Farma.Invest, per rafforzare la nostra presenza in Puglia grazie ad una rete, il Gruppo Alioth, solida e radicata sul territorio. Un progetto in cui crediamo profondamente e sul quale continueremo a investire per essere sempre più vicini alle persone e alle comunità locali», afferma Alessandro Urbani, CEO di Dr. Max Italia.





«Ancora una volta i farmacisti Alioth dimostrano di avere Taranto nel cuore. Una città che si prende cura di sé è una città che guarda al futuro. Il 23 maggio, nel cuore di Taranto, dove batte la vita della città, abbiamo scelto la prevenzione come gesto concreto di attenzione verso le persone. Con entusiasmo e professionalità abbiamo voluto trasformare la prevenzione in un momento di vicinanza, ascolto e cura. Prenderci cura dei nostri pazienti con dedizione e passione è ciò che da sempre ci contraddistingue sul territorio ed è anche il modo più autentico per prenderci cura di Taranto, una città che da quasi dieci anni sentiamo profondamente nostra», dichiara Mario Muzio, CEO di Alioth.





Con iniziative come questa Dr. Max intende consolidare il ruolo della farmacia come punto di riferimento per il benessere quotidiano e la prevenzione, rafforzando contestualmente l'idea della farmacia come un presidio di salute centrale per ogni comunità. Il “Villaggio della Salute” sottolinea l’impegno di Dr. Max nel voler rendere la prevenzione sempre più accessibile, portandola al di fuori dei contesti sanitari tradizionali e integrandola nella vita di tutti i giorni. Con questo progetto Dr. Max consolida la propria presenza in Puglia, dove ha recentemente scelto di investire per potenziare la rete di farmacie presenti sul territorio con l’obiettivo di renderle veri e propri centri di prossimità per la comunità.



