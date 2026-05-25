Lecce salvo in Serie A, Pagliaro (FdI): “Traguardo straordinario per il Salento”

BARI - “La permanenza dell’Unione Sportiva Lecce in Serie A non è soltanto un verdetto calcistico, ma un risultato di straordinario valore sportivo, sociale e simbolico per Lecce e per l’intero territorio salentino”.

Con queste parole Paolo Pagliaro, esponente di Fratelli d’Italia ed editore televisivo e radiofonico salentino, commenta la salvezza conquistata dall’Unione Sportiva Lecce al termine di una stagione definita “estremamente impegnativa”.

Secondo Pagliaro, il raggiungimento della permanenza nella massima serie rappresenta la conferma della “solidità assoluta del progetto tecnico e societario” e del forte legame che unisce la squadra alla comunità salentina.

Nel suo intervento, Pagliaro ha sottolineato anche il rapporto personale e professionale con i colori giallorossi: “Da ben 40 anni sono accanto a questa squadra, prima come tifoso e oggi anche come rappresentante istituzionale. Con le nostre televisioni e radio raccontiamo da sempre le vicende del Lecce e della sua gente”.

Un percorso lungo quattro decenni che, evidenzia, ha attraversato tutte le categorie del calcio italiano, dalla Serie C alla Serie A, seguendo “gioie, sofferenze, rinascite e trionfi” del club salentino.

Parole di apprezzamento sono state rivolte alla società guidata dal presidente Saverio Sticchi Damiani, indicato come protagonista di una gestione “lungimirante ed equilibrata”, capace di consolidare il club nella massima serie.

Pagliaro ha inoltre evidenziato il ruolo della tifoseria giallorossa, definita “straordinaria” per il sostegno costante garantito alla squadra durante tutta la stagione.

“Questo risultato – conclude – va oltre il calcio e rappresenta un importante elemento di visibilità e prestigio per tutto il Salento nel panorama nazionale”.