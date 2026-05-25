Omnia Salus inaugura a Bari il nuovo poliambulatorio specialistico privato a Poggiofranco

BARI - Sarà inaugurato sabato 30 maggio, alle ore 11.30, nel quartiere Poggiofranco di Bari, il nuovo poliambulatorio medico specialistico privato “Omnia Salus”, struttura sanitaria che punta a offrire servizi dedicati sia all’età evolutiva sia agli adulti e alle famiglie.

La nuova sede, situata in via Papa Giovanni Paolo I 6U3, aprirà ufficialmente alla presenza di rappresentanti istituzionali, autorità civili, militari e religiose del territorio. Invitati alla cerimonia anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Bari Vito Leccese.

Il programma dell’inaugurazione prevede alle 11.35 i saluti istituzionali, seguiti a mezzogiorno dalla benedizione della struttura e dal taglio del nastro. Alle 12.10 è prevista una visita guidata degli ambulatori e degli spazi clinici.

Omnia Salus nasce come poliambulatorio specialistico privato autorizzato con determina dirigenziale del Comune di Bari n. DD 06739/2026 e articolato su due aree cliniche complementari: il “Polo Bambino”, dedicato alla salute pediatrica e dell’età evolutiva, e il “Polo Adulto e Famiglia”, rivolto ai pazienti adulti e alla continuità assistenziale del nucleo familiare.

La struttura ospita otto specializzazioni mediche: cardiologia, ginecologia e ostetricia, pediatria, endocrinologia, nefrologia, ortopedia, medicina del lavoro e medicina legale. L’équipe sanitaria è composta da 16 specialisti coordinati dalla direttrice sanitaria Aleksandra Skublewska-D’Elia, pediatra specializzata in allergologia pediatrica presso l’Università degli Studi di Bari.

Nel polo dedicato ai più piccoli saranno attivi servizi di pediatria generale, ecografia neonatale e pediatrica, cardiologia pediatrica, allergologia, pneumologia e nutrizione pediatrica. Per gli adulti, invece, il centro offrirà visite specialistiche in cardiologia, endocrinologia e diabetologia, nefrologia, ortopedia, ginecologia e ostetricia.

Accanto all’attività clinica, Omnia Salus metterà a disposizione anche servizi dedicati a imprese ed enti del territorio attraverso il “Polo Istituzionale”, con attività di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria, screening aziendali e consulenze medico-legali.

L’obiettivo dichiarato della nuova realtà sanitaria è quello di offrire un punto di riferimento specialistico multidisciplinare nel quartiere Poggiofranco, con particolare attenzione alla prevenzione, alla continuità delle cure e all’assistenza integrata per famiglie e aziende.