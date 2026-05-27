L’eccellenza vitivinicola delle Langhe arriva a Bari

BARI - Domani, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 20.00, Villa De Grecis a Bari ospiterà una nuova edizione del ciclo “Family Portrait”, promosso da Fondazione Italiana Sommelier Puglia, con una masterclass dedicata alle grandi etichette della cantina Borgogno.

Protagonista della serata sarà Andrea Farinetti, enologo e proprietario della storica realtà piemontese tra le più rappresentative del Barolo, che guiderà i partecipanti in un percorso di analisi sensoriale dedicato a sei vini di altissimo profilo, tra cui una rarissima Barolo Riserva 2006.

L’incontro si inserisce in un format di approfondimento tecnico rivolto a sommelier, operatori del settore e appassionati, con l’obiettivo di esplorare le diverse espressioni del Nebbiolo attraverso alcune delle più significative interpretazioni produttive di Borgogno.

Il programma prevede la degustazione di una selezione articolata: dal Langhe DOC Bartomè 2024 al Barolo DOCG 2021, fino ai cru storici come Barolo Cannubi DOCG 2019, Barolo Liste DOCG 2018 e Barolo Fossati DOCG 2013, culminando con la Barolo Riserva DOCG 2006.

A introdurre e accompagnare la masterclass saranno il presidente di Fondazione Italiana Sommelier Puglia Giuseppe Cupertino insieme ai docenti Nicola Bove e Alessia Moncada.

La serata si concluderà con un abbinamento gastronomico ispirato alla tradizione piemontese, pensato per completare il percorso di analisi organolettica e territoriale.

Data la rarità delle annate proposte e la natura esclusiva dell’evento, i posti risultano limitati e in fase di esaurimento. Le prenotazioni restano aperte fino a esaurimento disponibilità.