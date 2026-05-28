Lynk & Co sbarca a Bari: inaugurato il nuovo showroom con Autotrend

BARI - Dopo l’apertura dello showroom di Milano, Lynk & Co continua la propria espansione in Italia scegliendo Bari per il nuovo punto vendita nel Sud del Paese. Il marchio automobilistico, in collaborazione con Autotrend, ha inaugurato oggi il nuovo showroom nella sede di via Buozzi 88.

La presentazione ufficiale si è svolta nella serata di giovedì 28 maggio alla presenza di Sergio Spaccavento, amministratore di Autotrend, e di Patric Holm, vicepresidente Market Area Nordics & South di Lynk & Co International.

Il nuovo spazio espositivo si sviluppa su una superficie di circa 230 metri quadrati ed è collocato in una zona strategica ad alta visibilità. L’apertura rientra nel piano di crescita del marchio sul territorio nazionale, dove Lynk & Co può già contare su 18 punti vendita attivi e 50 officine post-vendita ufficiali.

L’arrivo a Bari rappresenta un tassello importante nella strategia di consolidamento nel Mezzogiorno, grazie alla collaborazione con Autotrend, realtà attiva da oltre trent’anni nel settore automotive e già punto di riferimento sul territorio pugliese.

L’obiettivo del brand è rafforzare la propria presenza nel mercato italiano puntando su innovazione, sostenibilità e nuovi modelli di mobilità, ampliando al tempo stesso la rete commerciale e di assistenza nel Sud Italia.