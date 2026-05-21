Madonnella, incontro pubblico sui cassonetti intelligenti: focus su funzionamento e attivazione delle tessere

BARI - Si terrà domani, venerdì 22 maggio alle ore 17.30, l’incontro pubblico dedicato ai residenti del quartiere Madonnella per illustrare il funzionamento dei cassonetti intelligenti e fare il punto sulla sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata delle utenze domestiche.

L’appuntamento è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Amiu Puglia e si svolgerà negli spazi dell’hub Paripasso di Mama Happy, presso la scuola Balilla in via Positano 1.

All’incontro parteciperanno l’assessora al Clima, Transizione ecologica e ambiente Elda Perlino, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, rappresentanti del Consiglio comunale e municipale, la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro e il direttore generale Antonello Antonicelli.

L’iniziativa sarà l’occasione per chiarire modalità operative, tempistiche e sviluppi del nuovo sistema, oltre che per raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte dei cittadini. Prevista anche la possibilità, per i residenti che non l’abbiano ancora fatto, di attivare la tessera necessaria per l’utilizzo dei cassonetti intelligenti una volta a regime il servizio.