Maglie si illumina per San Nicola: al via i solenni festeggiamenti patronali

MAGLIE - La città di Maglie si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno con le celebrazioni in onore del Patrono San Nicola, previste dal 7 al 10 maggio. Il ricco calendario di appuntamenti trasformerà il centro urbano in un palcoscenico a cielo aperto, dove la profonda devozione religiosa si intreccia armoniosamente con lo spettacolo e la valorizzazione del territorio.Il cammino spirituale, fatto di celebrazioni eucaristiche e preghiere di meditazione, entrerà nel vivo venerdì 8 maggio con la solenne processione della vigilia. In questo rito antico, i simulacri del patrono San Nicola e dei compatroni Sant'Oronzo e la Madonna delle Grazie sfileranno insieme tra le vie del centro, rinnovando il legame profondo tra la comunità e i suoi protettori.In Piazza Aldo Moro, il genio della ditta De Cagna ha dato vita a una colossale scultura di luminarie tridimensionale che avvolge il monumento a Francesca Capece. Quest'opera d'avanguardia ridefinisce lo spazio urbano, trasformando il cuore di Maglie in un’esperienza sensoriale dove la luce si fa materia attraverso spettacolari accensioni musicali previste ogni sera.L’intrattenimento civile si arricchirà giovedì 7 con il cabaret de “I Malfattori”, mentre le giornate successive saranno dedicate alla tradizione bandistica con i complessi di Racale e Rutigliano. Venerdì 8 maggio il cielo accoglierà i palloni aerostatici della ditta Pulli, tra cui una speciale lanterna decorata dai bambini dell’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte”, un momento fondamentale per educare i più piccoli alla salvaguardia delle tradizioni popolari, trasformando il folklore in un’esperienza viva, tattile ed emozionante.Le celebrazioni prevedono per sabato 9 i tradizionali fuochi d’artificio, con la diana pirotecnica la mattina e lo spettacolo finale di due batterie nella notte. Domenica mattina, 10 maggio, raduno di auto e moto d’epoca con tema sociale, per sensibilizzare contro la violenza di genere. In serata l’energia dello “Stayin' Alive Dance Party”, un viaggio musicale attraverso i successi dance di ieri e di oggi.Per tutti e quattro i giorni i visitatori potranno godere dei sapori di “Cibo in Festa”, l’area dedicata allo street food in Piazza Madonna delle Grazie, della creatività del mercatino “Artigianato in Festa” in via Roma e del grande Luna Park.La Festa di San Nicola 2026 si conferma un evento poliedrico, ormai molto atteso nel panorama delle feste del sud Italia, capace di coinvolgere ogni generazione, celebrando l'identità magliese tra fede, innovazione e tradizione.