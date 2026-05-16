Manfredonia, arrestato 66enne accusato di rapine e scippi ai danni di anziane

MANFREDONIA - È finito in carcere un uomo di 66 anni di Manfredonia, accusato di una serie di rapine, tentati furti con strappo e lesioni personali aggravate ai danni soprattutto di donne anziane.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe reso responsabile di almeno otto episodi criminali commessi tra il 15 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026. Le vittime sarebbero state individuate mentre rientravano nelle proprie abitazioni e indossavano collane o altri oggetti d’oro, diventati l’obiettivo delle aggressioni.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato, che ha utilizzato anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, oltre alle testimonianze delle vittime, per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al sospettato.

Determinante è stato inoltre un lavoro di pedinamento che ha permesso di raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta. Parte della refurtiva, in particolare alcuni gioielli sottratti durante le aggressioni, è stata recuperata.

L’uomo è stato infine arrestato e condotto in carcere in attesa degli sviluppi giudiziari del caso.