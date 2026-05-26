Manfredonia, “I volti dell’accoglienza”: il 27 maggio l’inaugurazione della mostra fotografica

MANFREDONIA – Sarà inaugurata mercoledì 27 maggio alle ore 10.30, nel chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, la mostra fotografica “I volti dell’accoglienza”, a cura del fotografo Matteo della Torre. L’iniziativa rientra nel programma di eventi collegati alla Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa da una rete di enti pubblici, associazioni e realtà del Terzo settore impegnate nei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).

La mostra propone un percorso fotografico incentrato sui volti e sulle storie dei migranti accolti nei progetti di integrazione attivi sul territorio pugliese. Gli scatti, realizzati in forma di intensi primi piani, raccontano l’esperienza dei beneficiari dei centri SAI e il lavoro quotidiano degli operatori impegnati nell’accoglienza, nell’orientamento e nel supporto all’inclusione sociale.

L’iniziativa si inserisce in un calendario più ampio di appuntamenti che culmineranno il 18 giugno con la “Festa del Rifugiato” a Manfredonia, occasione di incontro e confronto tra comunità locali, migranti e operatori del settore. Nel programma sono coinvolti numerosi comuni del territorio, tra cui Orsara di Puglia, Candela, Cerignola, Foggia, Lucera, Stornara e San Ferdinando di Puglia.

Nel corso della giornata inaugurale sarà anche prevista la consegna degli attestati ai migranti che hanno completato percorsi formativi presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “David Sassoli” di Foggia, a testimonianza del ruolo centrale della formazione nei processi di integrazione.

Il progetto fotografico nasce dall’idea di Matteo della Torre e si sviluppa all’interno della rete dei progetti SAI gestiti da diverse cooperative e associazioni del territorio, tra cui Medtraining, Arci Foggia, Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, Cpia 1 Foggia e numerose altre realtà impegnate nel campo dell’accoglienza e dell’inclusione sociale.

La mostra resterà aperta al pubblico secondo il calendario previsto dagli organizzatori.