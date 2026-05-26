Alberobello celebra la Festa della Repubblica con il concerto “Dall’Opera al Risveglio: l’Italia in Musica”

ALBEROBELLO – Il Comune di Alberobello celebra l’anniversario del referendum del 2 giugno 1946 con un appuntamento musicale di rilievo culturale e simbolico. Martedì 2 giugno, alle ore 19:15, il Belvedere con vista sul Rione Monti ospiterà il concerto della pianista Mafalda Baccaro dal titolo “Dall’Opera al Risveglio: l’Italia in Musica”.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica e nell’ambito delle attività legate al Trentennale UNESCO 2026, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e identitario della città attraverso eventi di qualità aperti al pubblico.

Il concerto propone un percorso musicale che attraversa alcune delle pagine più significative della tradizione italiana, dall’opera lirica alla musica contemporanea. Il repertorio include brani di Rossini, Verdi, Mascagni, Monteverdi e Puccini, fino a composizioni di autori come Morricone e Piazzolla, in un intreccio sonoro che unisce memoria storica e sensibilità moderna.

«Celebrare la Repubblica attraverso la grande musica italiana significa rafforzare il senso di comunità e promuovere i valori fondanti del Paese», ha dichiarato il sindaco Francesco De Carlo, sottolineando il ruolo del Belvedere come spazio identitario e culturale della città.

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Valeria Sabatelli, che ha evidenziato come l’evento rappresenti «un’occasione per coniugare il patrimonio urbano di Alberobello con la grande tradizione musicale italiana, offrendo un’esperienza artistica di alto livello a cittadini e visitatori».

Il concerto sarà a ingresso libero e gratuito e si svolgerà in una delle cornici più suggestive della città patrimonio UNESCO, con l’intento di trasformare la ricorrenza istituzionale in un momento di partecipazione collettiva e valorizzazione culturale.