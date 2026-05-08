Medicina di genere e reumatologia: a Bari un workshop sulla presa in carico integrata delle pazienti

BARI - Si terrà lunedì 12 maggio 2026, alle ore 14, nella sede della Regione Puglia in via Gentile a Bari, il workshop istituzionale dal titolo “Genere, reumatologia e presa in carico integrata: un modello assistenziale per la donna con malattia reumatica”, appuntamento dedicato allo sviluppo di percorsi di cura più equi, personalizzati e orientati alla medicina di genere.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni regionali, clinici, manager sanitari, farmacisti e associazioni di pazienti per affrontare in maniera integrata il tema delle malattie reumatologiche immunomediate, patologie che colpiscono in larga misura la popolazione femminile e che incidono profondamente sulla qualità della vita, sulla maternità, sull’attività lavorativa e sul benessere psicologico.

L’obiettivo del workshop è promuovere modelli assistenziali capaci di tenere conto delle differenze di genere, superando approcci tradizionali considerati ancora poco adeguati rispetto ai bisogni specifici delle pazienti. Al centro del confronto ci saranno quindi percorsi di cura integrati e personalizzati, finalizzati a migliorare l’equità di accesso ai servizi sanitari e l’appropriatezza terapeutica.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al coinvolgimento diretto delle pazienti e delle associazioni di riferimento, chiamate a contribuire alla definizione di modelli assistenziali più aderenti ai bisogni reali, evidenziando criticità nei percorsi diagnostici e terapeutici e favorendo una maggiore efficacia nella presa in carico.

Il programma prevede interventi istituzionali, relazioni scientifiche e una tavola rotonda multi-stakeholder che metterà a confronto tutti gli attori del sistema sanitario pugliese, dalle direzioni strategiche delle aziende sanitarie ai professionisti impegnati nella gestione clinica delle pazienti.

Responsabile scientifico dell’evento è il professor Florenzo Iannone, direttore della UOC di Reumatologia del Policlinico di Bari e membro della Società Italiana di Reumatologia. Il workshop rappresenta inoltre una tappa strategica verso la realizzazione di un Consensus Paper regionale sulla medicina di genere nelle malattie reumatologiche, documento destinato a orientare la programmazione sanitaria pugliese dei prossimi anni.

L’evento è organizzato da Sanitanova S.r.l. secondo criteri di sostenibilità ambientale, con il contributo non condizionante di UCB Pharma SpA e con il patrocinio di ANMAR, APMARR, SIR, delle ASL pugliesi, dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, del Policlinico di Foggia e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari.