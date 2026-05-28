“Mirabilia – Chakra & Arte”: a Putignano la giornata conclusiva tra arte, musica e laboratori in cantina

PUTIGNANO - Si conclude domenica 31 maggio, con una giornata a ingresso libero dalle 11:00 alle 17:00, il progetto “Mirabilia – Chakra & Arte”, l’iniziativa che per tutto il mese ha trasformato la cantina “Giovanni Aiello – enologo per amore” in uno spazio dedicato all’incontro tra arte contemporanea, territorio e socialità.

L’ultimo appuntamento segna la chiusura di un percorso caratterizzato da mostre, laboratori ed esperienze partecipative che hanno coinvolto pubblico e artisti, con l’obiettivo di valorizzare la cantina come luogo culturale aperto e multidisciplinare.

Protagonisti della giornata saranno gli artisti Davide Curci, Valentina Tamburrano, Angelo Pascale, Francesco Ferrulli, Domenico Galluzzi e Marisa Liuzzi, le cui opere daranno vita a un percorso espositivo immersivo costruito sull’incontro tra linguaggi visivi differenti.

Accanto alle installazioni artistiche, spazio alla musica con una selezione in vinile affidata a DJ Mars, Emiliano (Norbeat) e Rai (Groove Dogma), che accompagneranno l’intero evento contribuendo a creare un contesto sonoro conviviale. Previsto anche un mercatino dei vinili dedicato agli appassionati.

Il programma include inoltre due laboratori aperti al pubblico: uno dedicato alla decorazione di etichette dipinte a mano su bottiglie di vino “Chakra”, a cura di Kess’Art, e un laboratorio di cartapesta ispirato alla tradizione artigianale di Putignano.

L’iniziativa si chiude con un bilancio positivo per gli organizzatori, che sottolineano come il progetto abbia favorito la nascita di relazioni, scambi culturali e nuove forme di partecipazione, trasformando la cantina in un luogo di comunità e sperimentazione creativa.