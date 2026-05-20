Molfetta, Logrieco chiude la campagna elettorale in piazza Paradiso: “È tempo di cambiare senza sbagliare”

MOLFETTA - Ultimo appuntamento pubblico della campagna elettorale per Adamo Logrieco, candidato sindaco di Molfetta, che giovedì 21 maggio alle 19.30 tornerà in piazza per rivolgere ai cittadini l’appello finale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’incontro si terrà in piazza Paradiso, luogo scelto simbolicamente per chiudere il percorso elettorale della coalizione di centrodestra che sostiene Logrieco. Al centro dell’intervento ci saranno i temi del cambiamento amministrativo e della gestione futura della città, sintetizzati nello slogan: “Cambiare, senza sbagliare”.

“Non è una scelta casuale quella di piazza Paradiso, luogo simbolo del disastro economico lasciato dalle precedenti amministrazioni. Io e la mia coalizione ci tenevamo a concludere qui la nostra campagna elettorale”, ha dichiarato il candidato sindaco.

All’evento parteciperanno anche i rappresentanti delle liste che sostengono la candidatura di Logrieco: Fratelli d'Italia, UDC e la lista civica Azzollini per Logrieco Sindaco.

L’appuntamento rappresenterà l’ultimo momento pubblico della campagna elettorale prima dell’apertura delle urne prevista per domenica 24 e lunedì 25 maggio.