Molfetta ricorda il pellegrinaggio a San Pietro: la Pietà di Cozzoli al centro di una due giorni di celebrazioni

MOLFETTA - Dieci anni dopo il pellegrinaggio a Roma entrato nella memoria collettiva di Molfetta, la Pietà di Giulio Cozzoli è tornata al centro di una intensa due giorni di fede e devozione. Nelle giornate del 21 e 22 maggio 2026, l’Arciconfraternita della Morte dal Sacco Nero ha commemorato lo storico ingresso della statua nella Basilica di San Pietro durante il Giubileo della Misericordia del 2016.Ad aprire il programma è stata l’inaugurazione della mostra fotografica documentale nella Chiesa della Morte, un percorso di immagini e ricordi capace di riportare i presenti a quel “fiume di camici neri” che attraversò Roma tra marce funebri e preghiera. Momenti di forte emozione anche durante la presentazione del volume “La Pietà a Roma. Quando Molfetta varcò San Pietro”, arricchita dalle testimonianze di Vito Cozzoli e Tommaso Poli, che hanno condiviso ricordi e riflessioni legati a quella giornata storica.Il cuore delle celebrazioni si è svolto il 22 maggio nella Chiesa del Purgatorio con la Celebrazione Eucaristica officiata da don Pinuccio Magarelli. Al termine della funzione è stata scoperta una lastra commemorativa, segno concreto di una memoria che la confraternita vuole custodire e trasmettere alle nuove generazioni. Commosse le parole del priore Girolamo Caputi e di Giuseppe de Candia, che hanno ricordato il pellegrinaggio del 2016 come una grazia capace di unire Molfetta alla Chiesa universale. A dieci anni da quell’evento, la Pietà continua così a rappresentare non solo un simbolo di fede, ma anche un patrimonio identitario condiviso dall’intera città.