Bari, il sindaco Leccese scrive a De Laurentiis: “Chiarezza immediata sul futuro della SSC Bari dopo la retrocessione”

BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha inviato una lettera al presidente della SSC Bari Luigi De Laurentiis all’indomani della retrocessione della squadra biancorossa in Serie C, maturata dopo il pareggio contro il Südtirol.

Nel testo, il primo cittadino apre anche a un passaggio sulla disponibilità dello stadio San Nicola, richiesta nei giorni scorsi dalla società per le procedure legate all’iscrizione al prossimo campionato entro la scadenza fissata dalla Lega al 9 giugno.

“Prima di firmare questa nota a mio pugno non posso far finta che ieri non sia successo nulla”, scrive Leccese, definendo la retrocessione “un evento di straordinaria gravità per la comunità barese”.

Il sindaco sottolinea come la città, “stagione dopo stagione, abbia dimostrato attaccamento, compostezza e rispetto”, aggiungendo che la retrocessione rappresenta una “mortificazione sportiva” che anticipa di due anni il termine previsto dalle norme federali per la fine delle multiproprietà, fissato al 1° luglio 2028.

Leccese chiede quindi un incontro urgente con la proprietà per fare chiarezza sul futuro del club: “Ho il dovere, nei confronti della comunità, di richiederLe un incontro formale e urgente per ottenere piena chiarezza sul progetto sportivo, economico e gestionale”.

Il sindaco ribadisce inoltre la necessità di un percorso definito per la cessione della società: “La invito a incontrarmi con sollecitudine e con un progetto serio e chiaro, orientato alla vendita della società e all’altezza di restituire dignità a una città frustrata dalla mancanza di prospettive”.