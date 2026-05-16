Monopoli, 19enne perde la vita in un incidente nel centro cittadino

MONOPOLI - Tragedia nella notte a Monopoli, dove un ragazzo di 19 anni di nazionalità albanese è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di piazza Milite Ignoto.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiava il giovane si è scontrata violentemente con un altro veicolo. L’impatto, particolarmente forte, ha provocato anche il danneggiamento di alcuni mezzi parcheggiati lungo la strada.

Il boato dello scontro ha svegliato i residenti della zona, allertati immediatamente dai rumori e dall’entità dell’incidente.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del servizio di emergenza 118 e trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo il ricovero.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.