Monopoli, auto fuori strada nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco e soccorsi sul posto
MONOPOLI - Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco di Bari, intervenuti nelle prime ore del mattino per un incidente stradale avvenuto in contrada Gorgofreddo/Pagliericci, nel territorio di Monopoli.
Secondo quanto ricostruito, intorno all’una un’automobile è uscita di strada con a bordo un solo occupante, inizialmente segnalato come rimasto bloccato all’interno del veicolo.
All’arrivo della squadra dei soccorsi, la situazione è risultata meno critica del previsto: il conducente era già stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento di alcuni passanti, giunti sul posto prima delle squadre di emergenza.
Messa in sicurezza e supporto alle operazioni
I Vigili del Fuoco hanno quindi proceduto alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, oltre al recupero degli effetti personali presenti all’interno dell’auto.
Contestualmente è stato fornito supporto alla Polizia di Stato, anche attraverso l’illuminazione della zona con l’utilizzo della torre fari, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei rilievi e delle verifiche necessarie.
Le operazioni di intervento e bonifica si sono protratte per diverse ore durante la notte.
Conducente affidato al 118
Il conducente del veicolo, preso in carico dal personale sanitario del 118, non avrebbe riportato conseguenze gravi e risulta in buone condizioni di salute.
L’episodio si è concluso senza ulteriori criticità, grazie alla collaborazione tra cittadini intervenuti per primi e forze dell’ordine impegnate nella gestione dell’emergenza.