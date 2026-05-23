Monopoli, Giornata della Legalità: La Ghezza (M5S) agli studenti “La legalità è una scelta quotidiana”

MONOPOLI - In occasione della Giornata della Legalità, la consigliera regionale Maria La Ghezza ha partecipato oggi a Monopoli alla cerimonia di deposizione della corona d’alloro e all’inaugurazione del murales realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Luigi Russo”, dedicato a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte uccisi dalla criminalità organizzata.

Nel corso dell’iniziativa, che ha visto una forte partecipazione degli studenti e delle istituzioni locali, La Ghezza ha sottolineato il valore educativo e civile della ricorrenza, ribadendo il ruolo centrale delle nuove generazioni nella costruzione di una cultura della legalità.

“La legalità è una scelta quotidiana, è il coraggio di dire no, anche quando costa. È memoria che diventa impegno”, ha dichiarato. “Oggi è stato importante vivere questa giornata tra i ragazzi, perché sono loro il vero terreno su cui si gioca la sfida contro le mafie. Maggio non è solo il mese della memoria, è anche il momento del risveglio delle coscienze e della ribellione civile contro la criminalità organizzata”.

La consigliera ha poi ricordato il contributo e il sacrificio di diverse figure vittime di mafia in Puglia e in Italia, da Renata Fonte a Francesco Marcone, da Michele Fazio a Palmina Martinelli, sottolineando come la memoria debba tradursi in impegno concreto.

Nel suo intervento, La Ghezza ha evidenziato anche la trasformazione delle mafie contemporanee: “Non si manifestano più solo con la violenza armata, ma attraverso infiltrazioni nell’economia, nello sfruttamento del lavoro, nei reati ambientali e nella corruzione. Le mafie si reggono anche sul consenso sociale e sulla rassegnazione”.

Richiamando le parole di Paolo Borsellino, ha concluso il suo intervento davanti agli studenti: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.