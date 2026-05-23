Bari, Daria Bignardi incontra gli studenti del “Cartesio” per presentare “Nostra solitudine”

BARI - Lunedì 25 maggio alle ore 10.30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Puglia (via Gentile 52, Bari), si terrà la presentazione del libro “Nostra solitudine” di Daria Bignardi.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e dall’associazione “Il Libro Possibile”, nell’ambito del programma “Winter”, dedicato alla promozione della lettura tra le nuove generazioni e all’incontro diretto degli studenti con protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale.

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti del Liceo “Cartesio” di Triggiano, che dialogheranno con l’autrice affrontando i temi centrali del libro: identità, paura, crescita personale e ricerca di senso.

Dopo i saluti istituzionali della vicepresidente del Consiglio regionale Elisabetta Vaccarella, interverranno il segretario generale del Consiglio Mimma Gattulli, la direttrice artistica de “Il Libro Possibile” Rosella Santoro e la dirigente scolastica dei Licei “Cartesio” Maria Morisco.

Daria Bignardi è giornalista, conduttrice televisiva e autrice, nota al grande pubblico per programmi come Le invasioni barbariche e per una consolidata produzione narrativa e saggistica che attraversa esperienze personali, viaggi e reportage.

Il suo ultimo lavoro, Nostra solitudine (Mondadori, 2025), affronta il tema della solitudine contemporanea attraverso una riflessione che intreccia dimensione individuale e collettiva, osservazione sociale e racconto autobiografico.