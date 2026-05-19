Nasce la Rete Civica Urbana del Municipio II: a Bari un nuovo patto tra istituzioni, associazioni e cittadini

BARI – È stata presentata oggi la Rete Civica Urbana del Municipio II, nuovo progetto di partecipazione territoriale che punta a rafforzare il rapporto tra istituzioni, associazioni, Terzo Settore e cittadinanza attiva attraverso la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessore al Welfare Michelangelo Cavone, l’assessora alle Culture Paola Romano, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez e Milena Marzano, in rappresentanza di Opera Sana.

Il progetto nasce con l’obiettivo di rilanciare l’esperienza delle reti civiche urbane attraverso un modello basato sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati, promuovendo partecipazione, inclusione sociale e valorizzazione degli spazi pubblici.

La nuova ATS coinvolge 14 realtà associative del territorio, tra cui Alzheimer Bari, Parkinson Puglia, Stilo Editrice e Cooperativa Dalla Luna, con l’intento di condividere competenze, progettualità e attività comuni.

Elemento centrale del percorso sarà la creazione di un Community Hub, concepito come presidio di comunità e spazio di co-progettazione capace di mettere in relazione istituzioni, scuole, associazioni, parrocchie, biblioteche, realtà produttive e cittadini.

Nel corso della presentazione, il sindaco Leccese ha sottolineato il valore sociale delle reti civiche, definendole uno strumento fondamentale per rafforzare relazioni, partecipazione e senso di comunità nei quartieri cittadini.

La presidente del Municipio II, Alessandra Lopez, ha invece evidenziato come la nuova ATS rappresenti un passo verso una governance territoriale condivisa e un modello di amministrazione più partecipato e decentrato.

Anche l’assessora Paola Romano ha richiamato il ruolo delle esperienze nate nei quartieri, ricordando l’importanza della socialità e della cura degli spazi pubblici come elementi centrali delle politiche culturali e di comunità.

Per l’assessore Michelangelo Cavone, il progetto valorizza il lavoro del Terzo Settore nel costruire reti di prossimità e risposte concrete ai bisogni sociali, mentre Milena Marzano ha definito la nuova rete “un modello di collaborazione stabile” tra istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva.

La nascita della Rete Civica Urbana del Municipio II viene presentata come il primo passo di un percorso che punta a trasformare il territorio in un laboratorio di innovazione sociale, partecipazione e inclusione condivisa.