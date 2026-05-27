Noci, confronto su biodiversità e futuro sostenibile con “Città Amica delle Api”

NOCI - Si è svolto presso il Cineclub Mu.Ra. a Noci l’incontro pubblico organizzato in occasione della Giornata Mondiale delle Api, dedicato alla tutela della biodiversità, alla conoscenza del mondo apistico e alla valorizzazione delle esperienze già attive sul territorio.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Zoe APS in collaborazione con Apipuglia, ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, professionisti del settore, realtà sociali e cittadini. Al centro del dibattito il ruolo delle api come indicatori ambientali e simbolo di cooperazione e responsabilità condivisa.

Nel corso degli interventi, il sindaco ha sottolineato come anche i piccoli gesti quotidiani possano contribuire a un cambiamento significativo, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel sostenere progetti legati ad ambiente, biodiversità e futuro sostenibile.

L’assessora al Welfare ha evidenziato la dimensione sociale dei progetti, richiamando il valore della collaborazione e dell’inclusione, mentre l’assessore all’Ambiente ha ribadito l’attenzione dell’ente verso iniziative capaci di promuovere tutela ambientale e sensibilizzazione.

Durante la serata è stato presentato il progetto “Nel tempo delle Api”, accreditato sulla piattaforma Puglia Possibile della Regione Puglia, che punta a integrare agricoltura sociale, inclusione e cittadinanza attiva attraverso esperienze condivise tra persone e territorio.

La presidente dell’associazione ha illustrato l’impostazione comunitaria del progetto, mentre l’apicoltore coinvolto ha evidenziato la vocazione del territorio di Noci per lo sviluppo dell’apicoltura e le sue possibili ricadute formative e occupazionali.

È stato inoltre presentato il progetto BeeClariane della Casa di Cura Monte Imperatore, che utilizza le attività legate alle api come strumento di relazione, benessere e partecipazione per pazienti e famiglie.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Apicoltura Urbana, che ha approfondito il valore educativo e ambientale delle esperienze in apiario e delle attività sensoriali e formative rivolte a diverse fasce della popolazione.

L’iniziativa ha confermato la volontà condivisa di costruire una rete territoriale capace di integrare ambiente, welfare ed educazione, con le api come elemento centrale di consapevolezza e coesione sociale.