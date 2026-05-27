Noci, arriva “La Salute in Piazza”: tre giorni dedicati a prevenzione e benessere

NOCI - Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 Noci ospiterà “La Salute in Piazza”, iniziativa dedicata alla prevenzione, al benessere e alla qualità della vita promossa dal Comune di Noci con il coinvolgimento di enti sanitari, professionisti, associazioni, scuole e realtà del territorio.

Per tre giorni Piazza Garibaldi si trasformerà in uno spazio aperto alla cittadinanza con screening gratuiti, consulenze specialistiche, incontri informativi, attività per bambini e momenti di sensibilizzazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare sempre più persone alla cultura della prevenzione, rendendo i servizi sanitari e le informazioni accessibili direttamente nel cuore della comunità.

Il programma prevede numerose attività gratuite, tra cui mammografie, screening oncologici, controlli cardiovascolari e respiratori, test glicemici, consulenze dermatologiche, mappatura dei nei, valutazioni nutrizionali, percorsi di educazione alimentare e momenti dedicati al benessere psicofisico.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai più piccoli e al mondo della scuola, con laboratori, attività pratiche, iniziative musicali e percorsi educativi pensati per promuovere fin dall’infanzia corretti stili di vita e una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute.

Tra gli appuntamenti principali della manifestazione, sabato 6 giugno alle ore 19.30 si terrà la tavola rotonda “Scegli te stesso, scegli prevenzione e qualità di vita”, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, medici e professionisti del settore sanitario.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per promuovere una comunità più informata, consapevole e attenta al valore sociale e culturale della prevenzione.