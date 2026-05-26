Omicidio Diviesti e riciclaggio tra Italia e Albania: operazione antimafia tra Bari e Tirana

BARI - Maxi operazione internazionale dalle prime ore dell’alba tra Italia e Albania nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana (SPAK).

L’attività investigativa è stata sviluppata nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il sostegno e il coordinamento di Eurojust e ha coinvolto la Direzione Investigativa Antimafia di Bari e la Squadra Mobile della Questura di Andria.

Al centro delle indagini c’è l’omicidio di Francesco Diviesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025, oltre a un’organizzazione criminale con base a Tirana ritenuta dedita al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia verso l’Albania.

Secondo quanto emerso, le attività illecite sarebbero state ricostruite dalla DIA di Bari grazie anche alla collaborazione delle autorità albanesi e al supporto dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza di Tirana.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 10.30 presso la Procura della Repubblica di Bari, trasmessa anche online. Parteciperanno il procuratore capo dello SPAK di Tirana Klodjan Braho, il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi e Aldo Ingangi, assistente del membro nazionale italiano presso Eurojust.