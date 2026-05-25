Conversano, Giuseppe Lovascio rieletto sindaco per la quarta volta: “La vittoria che mi emoziona di più”

CONVERSANO - Giuseppe Lovascio è stato eletto per la quarta volta sindaco di Conversano al termine di una lunga giornata di scrutinio vissuta tra tensione, attesa ed emozione. Il primo cittadino uscente ha seguito quasi interamente lo spoglio nel comitato elettorale di piazza Battisti, circondato dai componenti della sua squadra e da numerosi cittadini accorsi per seguire l’andamento del voto.

Il risultato finale si è definito soltanto in serata, quando la percentuale superiore al 50% si è consolidata definitivamente consentendo a Lovascio di evitare il ballottaggio. Intorno alle 20.30 è esplosa la festa in piazza Battisti, trasformata in un grande punto di ritrovo per sostenitori, amici e simpatizzanti.

I primi abbracci del sindaco rieletto sono stati dedicati alla famiglia — genitori, figli e fratelli — seguiti poi dall’abbraccio collettivo con il gruppo che ha sostenuto la campagna elettorale.

“Ringrazio la mia famiglia e tutti quelli che mi sono stati vicini. Abbiamo costruito una squadra straordinaria, che ha vinto perché ha fatto gruppo. Portiamolo avanti questo gruppo, e portiamolo avanti nel tempo”, ha dichiarato Lovascio visibilmente emozionato.

Per il sindaco si tratta del quarto mandato alla guida della città, ma il valore emotivo di questa vittoria appare particolare: “Forse è quella che mi ha emozionato di più. Non per l’età, ma per le tensioni che ci sono state in precedenza. È un momento meraviglioso per la mia vita e spero che lo sia per tutta la città. Spero di poter ricambiare tutto questo affetto”.

Dal palco improvvisato in piazza, Lovascio ha rivolto anche un messaggio simbolico ai cittadini, invitando a recuperare il senso della comunità e delle relazioni dirette: “Ogni tanto lasciamo i telefoni e torniamo a passeggiare in piazza, a guardarci negli occhi e a chiacchierare come si faceva una volta. È bellissimo”.

Guardando al futuro amministrativo, il sindaco ha spiegato che il lavoro ripartirà dai progetti rimasti in sospeso dopo la caduta anticipata dell’amministrazione: “Ci sono tanti lavori in corso e tantissime idee emerse in questi mesi che vogliamo portare avanti”.

Lovascio ha inoltre dato appuntamento alla cittadinanza per il comizio di ringraziamento previsto nella serata di martedì 26 maggio nell’anfiteatro cittadino.

A testimonianza del clima disteso al termine della competizione elettorale, in serata anche due dei suoi avversari, Franco Fanizzi e Vincenzo Miccolis, hanno raggiunto il comitato elettorale per congratularsi personalmente con il sindaco rieletto.