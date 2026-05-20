Orta Nova, incidente mortale sul lavoro: 34enne muore schiacciato da un muletto

ORTA NOVA - Tragedia sul lavoro nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Nella serata di ieri un uomo di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, ha perso la vita mentre era impegnato in alcune operazioni all’interno di un’azienda specializzata nella vendita di mezzi e attrezzature agricole lungo la strada provinciale 81.

Secondo le prime ricostruzioni, il 34enne sarebbe rimasto schiacciato da un muletto. L’impatto si è rivelato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.