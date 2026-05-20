San Vito dei Normanni, incendio nella notte: distrutte due auto, danni a case e condotta del gas

SAN VITO DEI NORMANNI – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, 19 maggio, in via Giovanni Paisiello, per un incendio che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale di Brindisi. Le fiamme, oltre a distruggere i due mezzi, hanno provocato danni anche a due abitazioni e a una condotta del gas presente nell’area.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona, evitando ulteriori conseguenze.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.