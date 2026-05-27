“Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, continuano le attività tra piazza Umberto e piazza Cesare Battisti

BARI - Prosegue il percorso di animazione sociale e culturale di “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, il progetto che trasforma piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti a Bari in luoghi di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva.

Da giovedì 28 a sabato 30 maggio il calendario propone tre giornate ricche di appuntamenti dedicati a bambini, famiglie, giovani e adulti, con iniziative gratuite che spaziano dal gioco alla musica, dai laboratori creativi alle visite guidate.

Il programma punta a valorizzare gli spazi pubblici come luoghi inclusivi e condivisi, promuovendo attività capaci di favorire relazioni sociali, creatività e partecipazione intergenerazionale.

Giovedì 28 maggio: la Giornata Mondiale del Gioco

In piazza Cesare Battisti, dalle 15 alle 21, si terrà la “Giornata Mondiale del Gioco”, con giochi tradizionali in legno, giochi da tavolo, animazione e attività diffuse per bambini e famiglie.

L’iniziativa coinvolgerà Animarte, The Magic Spot di Daniele Monterisi e Amaltea, con l’obiettivo di riscoprire il valore educativo e sociale del gioco come strumento di condivisione e comunità.

Venerdì 29 maggio: diritti, musica e teatri cittadini

La giornata di venerdì si aprirà con “Piccoli e diritti”, laboratorio dedicato alle classi della scuola primaria, in programma dalle 9 alle 11. Attraverso letture e attività ludiche, i bambini saranno accompagnati in un percorso di scoperta dei diritti dell’infanzia.

Dalle 11 alle 13 spazio alla visita guidata “I Teatri di Bari”, un itinerario dedicato alla storia e all’architettura dei principali teatri cittadini. L’attività è gratuita ma su prenotazione, con un massimo di 20 partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, la piazza ospiterà “La Piazza dei Suoni”, laboratorio musicale ed espressivo curato da Ventricelli Musicaterapia, tra narrazione, musica e movimento.

Sabato 30 maggio: maternità e tour in inglese

Sabato mattina, dalle 10 alle 13, si svolgerà “Maternità: Colori d’Amore!”, laboratorio esperienziale dedicato alle donne in gravidanza, con momenti di ascolto, visualizzazioni guidate e attività artistiche su tela. L’iniziativa, organizzata con “Fiocchi in ospedale”, prevede un massimo di 15 partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, sarà invece la volta della visita guidata in lingua inglese “Bari Cosmopolita: Bari Vecchia e Murattiano”, dedicata alla scoperta del centro storico e del quartiere murattiano attraverso storia, architettura e tradizioni locali.

Tutti gli eventi sono gratuiti, salvo diversa indicazione per le attività a prenotazione.

Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il sito ufficiale: Piazza Idea Bari