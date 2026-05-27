Francesco Camarda convocato in Nazionale: il talento del Lecce chiamato per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia

- L’attaccante del Lecce Francesco Camarda è stato convocato dal ct dell’Italia per le amichevoli del 3 giugno in trasferta contro il Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia.

Per il giovane centravanti si tratta di un’importante occasione dopo la stagione disputata con la maglia giallorossa in Serie A, campionato nel quale ha collezionato 21 presenze.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Camarda ha vestito anche le maglie di Milan Primavera, Milan Under 19 e Milan Futuro, confermandosi negli ultimi anni come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

L’attaccante vanta inoltre diverse esperienze nelle nazionali giovanili azzurre: è stato titolare in quattro partite con l’Italia Under 21 e ha disputato dieci gare con l’Italia Under 19.

Dopo gli impegni con la Nazionale maggiore, Camarda si concederà un periodo di vacanza prima di tornare a Lecce nel mese di luglio, quando inizierà la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie A.