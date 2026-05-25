Presentato il primo Master universitario in Contemporary Dance Performance in Italia

È stato presentato nella sala giunta di Palazzo della Città il primo Master universitario in Contemporary Dance Performance in Italia, promosso da Equilibrio Dinamico Ensemble e validato dalla Northern School of Contemporary Dance (NSCD) di Leeds (Regno Unito), tra le più autorevoli istituzioni europee dedicate alla formazione nella danza contemporanea.

A illustrare obiettivi, struttura e prospettive del percorso sono intervenuti l’assessora comunale alle Culture Paola Romano, la fondatrice e direttrice artistica di Equilibrio Dinamico Ensemble Roberta Ferrara, il direttore artistico di Verve – compagnia della NSCD – Matteo Marfoglia, la programme leader del Master Livia Massarelli, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la responsabile programmazione danza di Puglia Culture Gemma Di Tullio.

Il percorso accademico internazionale, in partenza a ottobre 2026, integra formazione universitaria, pratica performativa e inserimento professionale attraverso un modello didattico fortemente orientato all’esperienza scenica. Accanto alla formazione teorica, il Master prevede residenze coreografiche e un’intensa attività produttiva, con spettacoli e tournée in Italia e all’estero.

«Abbiamo lavorato per trasformare Bari in un grande palcoscenico a cielo aperto – ha dichiarato Paola Romano – e oggi questo progetto amplia ulteriormente la visione, aprendo la città a un percorso di alta formazione internazionale che unisce cultura, inclusione e sviluppo».

Per Paolo Ponzio, «si tratta di un’iniziativa che rafforza il sistema culturale pugliese e investe sull’alta formazione delle professioni dello spettacolo, creando un ponte concreto tra formazione, produzione artistica e mercato internazionale».

Secondo la direttrice artistica Roberta Ferrara, il Master nasce per colmare un vuoto formativo: «Troppi giovani sono costretti a formarsi all’estero. Questo progetto vuole offrire un’alternativa reale, in un contesto internazionale ma radicato in Puglia, dove talento e opportunità possano incontrarsi».

Il direttore artistico di VERVE, Matteo Marfoglia, ha sottolineato la continuità della collaborazione tra le realtà coinvolte: «Non si tratta di replicare un modello, ma di costruire un percorso formativo integrato con il territorio e allineato agli standard internazionali».

La responsabile del programma danza di Puglia Culture, Gemma Di Tullio, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa per il sistema coreutico italiano, che coniuga formazione accademica e pratica professionale quotidiana.

Il Master coinvolgerà un corpo docente internazionale proveniente da compagnie come Akram Khan Company, Rambert, Nederlands Dans Theater, Batsheva Dance Company e La Veronal, garantendo un confronto diretto con i linguaggi della danza contemporanea globale.

Elemento centrale del percorso sarà la realizzazione di un triple bill firmato da Marcos Morau, Roberta Ferrara e Li Kehua, che accompagnerà gli studenti in un’esperienza artistica ad alto profilo.

Il Master si svolgerà da ottobre 2026 a luglio 2027 e si concluderà con la discussione della tesi in Italia e la proclamazione alla Northern School of Contemporary Dance nel Regno Unito, consolidando il legame tra i due sistemi formativi.

Le candidature sono aperte fino al 1° giugno 2026. Informazioni disponibili sul sito ufficiale del progetto.