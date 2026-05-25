Lecce, inaugurato “Marevivo”: il mare arriva in città con un nuovo format di ristorazione

LECCE – È stato inaugurato nei giorni scorsi “Marevivo Lecce”, un nuovo progetto dedicato alla ristorazione di mare nel cuore della città. Un format che punta a portare la cultura gastronomica marinara in ambito urbano, con un’offerta ampia e strutturata su oltre 600 metri quadrati distribuiti su due livelli.

All’inaugurazione hanno partecipato diverse autorità istituzionali e ospiti del mondo imprenditoriale e culturale, tra cui il sindaco Adriana Poli Bortone, il prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno e il cantante Al Bano Carrisi, a testimonianza della rilevanza attribuita all’apertura del nuovo spazio.

Il locale si trova in via Francesco Calasso 37, in posizione centrale e strategica nei pressi dell’Hotel Tiziano, e può accogliere fino a 280 coperti. Il concept si inserisce nel solco della storica attività del brand, già presente a Castro, e punta a replicarne il modello in chiave urbana con una proposta gastronomica che unisce tradizione e immediatezza.

Il format si basa sulla formula “Fritto, Crudo & Cotto”, con un’offerta che comprende fritture, primi piatti di mare, secondi, crudità, ostriche e mitili, valorizzando in particolare la produzione legata alla Baia di Castro. Il progetto si fonda sull’esperienza maturata in oltre 35 anni di attività nel settore della lavorazione e allevamento dei prodotti ittici.

Il CEO di Marevivo, Vincenzo Ciullo, ha definito l’apertura una nuova fase di crescita dell’impresa, sottolineando la volontà di offrire un’esperienza gastronomica autentica e accessibile, mantenendo un legame diretto con la tradizione marinara del territorio.

Durante l’evento è stata inoltre coinvolta la startup giovanile WeDo Voice, che ha curato la comunicazione social dell’inaugurazione attraverso contenuti digitali e interviste, contribuendo a una narrazione dell’evento in tempo reale sui social network.

Il nuovo ristorante sarà aperto tutti i giorni a pranzo e a cena e punta a diventare un punto di riferimento per la ristorazione di mare nel centro di Lecce.