Putignano guarda al futuro: successo per il Career Day tra lavoro, innovazione e inclusione sociale

PUTIGNANO - Oltre 600 partecipanti e più di 40 aziende coinvolte: sono i numeri del Career Day che si è svolto a Putignano, trasformando il Teatro Giovanni Laterza e il Chiostro Comunale in un punto di incontro tra giovani, imprese, istituzioni e innovazione tecnologica.

L’iniziativa, organizzata dalle Cooperative Sociali Quasar e Sofocle insieme al Comune di Putignano e al Servizio Civile Universale, ha avuto come obiettivo quello di favorire il dialogo tra il mondo della formazione e quello del lavoro, affrontando anche le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalla trasformazione digitale.

Protagonista della giornata è stato il professor Marco Camisani Calzolari, che ha guidato studenti e rappresentanti del tessuto imprenditoriale in una riflessione sul rapporto tra tecnologia e competenze umane. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di “restare umani” nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, integrando le nuove tecnologie in modo consapevole e funzionale.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche rappresentanti istituzionali e professionisti del settore digitale e della cybersicurezza, affrontando temi legati all’innovazione, alla sicurezza informatica e alle nuove opportunità professionali.

Parallelamente agli incontri formativi, nel Chiostro Comunale si sono svolte le attività di orientamento con la partecipazione di oltre 40 aziende e organizzazioni del territorio, impegnate a presentare opportunità formative e lavorative ai giovani partecipanti.

La giornata ha segnato anche un momento simbolico importante per la città: la sottoscrizione della convenzione che assegna alla Cooperativa Sociale Quasar l’ex vetreria di via della Conciliazione, bene confiscato alla criminalità organizzata che sarà trasformato in uno spazio dedicato a inclusione sociale, formazione e innovazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un hub polifunzionale con laboratori per artigiani digitali, percorsi di formazione professionale, incubatori di imprese sociali e giovanili, sportelli per l’accompagnamento al lavoro e attività rivolte a giovani, persone fragili e operatori del terzo settore.

Il sindaco di Putignano Michele Vinella ha evidenziato come iniziative di questo tipo rappresentino una scelta concreta per costruire opportunità sul territorio, mettendo in rete istituzioni, scuole, imprese e associazioni per offrire nuove prospettive ai giovani e alla comunità locale.