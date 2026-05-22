Radioterapia oncologica, oltre 900 prestazioni effettuate in tre mesi al Policlinico di Bari



Il programma dell’unità operativa di Radioterapia diretta dal dottor Michele Piombino ha previsto cinque turni aggiuntivi dal lunedì al venerdì in questo modo, grazie al lavoro integrato di oncologi radioterapisti, tecnici sanitari di radioterapia, infermieri e fisici sanitari l’attività è assicurata ogni giorno dalle 8 alle 20.



Nel dettaglio sono state effettuate 720 sedute aggiuntive di radioterapia, 108 prime visite radioterapiche oncologiche, 56 procedure di contornazione e delineazione dei volumi target e 20 Tac simulazioni aggiuntive. Quotidianamente vengono eseguite in media 16 sedute di radioterapia supplementari, due prime visite oncologiche e ulteriori attività di preparazione e pianificazione terapeutica.



“L’obiettivo del programma – spiega il dottor Piombino – è assicurare ai pazienti oncologici, adulti e pediatrici, l’accesso tempestivo ai trattamenti previsti dai protocolli clinici, rispettando le tempistiche richieste dai percorsi terapeutici assistenziali, in particolare nei casi di trattamenti radio-chemioterapici concomitanti”.



Le attività aggiuntive riguardano tutte le principali fasi del percorso radioterapico: dalle prime visite alla simulazione Tac, dalla contornazione dei volumi bersaglio fino allo studio fisico-dosimetrico e all’erogazione dei trattamenti con tecniche avanzate come IMRT, VMAT, IGRT, stereotassi e radioterapia ablativa.



Il programma viene portato avanti secondo l’ordine cronologico delle liste di attesa, tenendo conto delle priorità cliniche e delle urgenze, con un aggiornamento continuo delle agende di prenotazione.



“L’attività avviata in radioterapia – conclude il direttore generale Antonio Sanguedolce – rappresenta un ulteriore tassello del lavoro che il Policlinico di Bari sta portando avanti per migliorare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa, soprattutto nei percorsi oncologici dove la tempestività è parte integrante della qualità delle cure.”

Oltre 900 prestazioni di radioterapia oncologica sono state effettuate al Policlinico di Bari negli ultimi 3 mesi dall’avvio del programma straordinario per l’abbattimento delle liste di attesa avviato dalla Regione Puglia.