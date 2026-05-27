Riccardo Cocciante annuncia una nuova data a Barletta per il tour “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”
ROMA - Riccardo Cocciante aggiunge una nuova tappa nel Sud Italia al tour “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”. Dopo i sold out registrati per gli appuntamenti di Pompei e Cabras, l’artista sarà protagonista di un concerto speciale a Barletta martedì 15 settembre 2026 alle ore 21.30 nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Barletta.
L’evento rientra nella tournée estiva prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Assoconcerti e assume un significato particolare perché accompagnerà il cantautore nell’anno del suo 80esimo compleanno.
Il tour rappresenterà un viaggio attraverso i grandi successi di una carriera lunga oltre quarant’anni, con più di 40 album pubblicati in tre lingue. In scaletta sono previsti alcuni dei brani più celebri della musica italiana insieme alle composizioni tratte da Notre Dame de Paris, che si avvicina al traguardo del 25esimo anniversario.
Sul palco, Cocciante sarà accompagnato da una super band per uno spettacolo che promette di ripercorrere le tappe più importanti del suo repertorio artistico.
I biglietti per la data di Barletta sono già disponibili in prevendita su TicketOne, con prezzi a partire da 63,25 euro più diritti di prevendita.